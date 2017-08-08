İlk müdahale CHP’li vekillerden

Ankara'dan Yozgat'ın Sorgun ilçesi Bahadın beldesinde düzenlenen Kültür Şenliği'ne katılmak için yola çıkan CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok ve CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, düğün konvoyunun kaza yapması sonucu yaralanan 7 kişiye ambulans gelene kadar ilk müdahaleyi yaptılar.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Sungur (21) hakimiyetindeki W 85878F Avusturya plakalı otomobil, Bedir Baba Mahallesi Beğendik Kooperatif Evleri Kaplıcalar kavşağında refüjdeki elektrik direğine çarptı. Kazada damat ile araçta bulunan gelin Şüheda (27), Esma (18) ve Hümeyra Yolbilir (25) ile Zahide (23), Emre (24) ve Ceylin Erdoğan (1) yaralandı. Yaralılar Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Altıok ve Şeker ambulans gelene kadar yaralılar ile ilgilendi.

Bahadın Kültür Festivali’ne katılmak için Sorgun’a geldikleri sırada talihsiz bir kazaya şahit olduklarını söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, “Bir düğün konvoyu birdenbire yola çıkınca bir araç konvoya çarptı. Kazada 7 yaralı vardı. Birinin durumu ağırdı. Onlara müdahale ettik. Ambulansların gelip onları teslim almasının ardından da olay yerinden ayrıldık” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok ise, “Allah’tan doktor vekilimiz yanımızdaydı. İlk müdahaleyi o yaptı. Talihsiz bir kazaydı, insanlar mutlu günlerinde talihsiz bir kaza yaşadılar. Ama bizim de tesellimiz ve sevincimiz bir cana mal olmuş olmamasıydı. Bekledik ambulanslar gelene kadar vekilimiz müdahalesini yaptı. Sağlıklarının yerinde olduğunu ve bir ihtiyaçlarının olmadığından emin olduktan sonra da festivale katılmak için Bahadın kasabasına geldik” şeklinde konuştu.

