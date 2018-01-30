İlçeyi değiştiriyor

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Süreyyabey Barajı’nda kablolu su kayağı yapılarak barajdan turizm noktasında da yararlanılacağını söyledi.

Çekerek ilçesinde bulunan Süreyyabey Barajı’nda bu sene kablolu su kayağı yapılabilmesi için hazırlanan projenin hayat geçirileceği bildirildi.

Vali Kemal Yurtnaç, DSİ tarafından baraj inşaatında şantiye sahası olarak kullanılan alanların boşalmasıyla birlikte, söz konusu alanlara yeni yapılar inşa edilerek vatandaşlara hizmet verecek tesislerin hayata geçeceğini aktardı.

Balıkçılık noktasında güzel gelişmelerin yaşandığını belirten Vali Yurtnaç, Süreyyabey Barajı’nda aynı zamanda turizm faaliyetlerinin de canlanacağını, bunun da hem ilçe hem ilimiz için faydalı olacağına dikkat çekti.