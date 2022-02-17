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İlçeye ziyaret

Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Akdağmadeni ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.

17 Şubat 2022 Perşembe 00:12
İlçeye ziyaret

Neşeli, Akdağmadeni İlçesinde, Kaymakam Fatih Topuz’u, Belediye Başkanı Nezih Yalçın’ı ve Akdağmadeni Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı Ahmet Babacan'ı ziyaret etti. 
Yapılan ziyaretlerde gündem değerlendiren Neşeli, ilçede sosyal hizmet alanında yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.
 

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