İlçelerde Kadınlar Günü

AKDAĞMADENİ

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesinde, belediye ve İlçe Müftülüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kutlama programı düzenlendi. Akdağmadeni Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kutlama programına İlçe Kaymakamı Fatih Topuz, Belediye Başkanımız Uzman Dr. Nezih Yalçın, İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner, İlçe Müftüsü Ali Tuna ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Kur'an- ı Kerim Tilavetiyle devam etti. Ardından İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner tarafından ‘Değişen Dünyada Kadın Olmak’ konulu konferans gerçekleştirildi. Doğumdan, ölüme kadınların hayatın merkezinde olduğunu ve pek çok güzelliğin yaşanmasının kadınlar sayesinde gerçekleştiğini ifade eden Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’Kadınlar bizim her şeyimiz. Bizlerin baş tacı; annemiz, hayat arkadaşımız, kızımız, kardeşimiz, arkadaşımız ve ömrümüze mana katan varlıklardır. Geçmişten bugüne kadar kahramanca duruşları ve mücadeleleriyle de kadınlarımız tarihi belirlemiş bizlere yön vermişlerdir. Neşet Ertaş'ın da dediği gibi kadın insandır, biz insanoğlu. Geçmişimizden bugüne dek milletimizin var olmasında büyük rol oynayan, Şerife Bacı'dan, Hayme Hatun'a, Kara Fatma lakaplı Fatma Seher’den Nene Hatun'a kadar bugünlere gelmemizde büyük kahramanlıklar gösteren kadınlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum’’ diye konuştu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlama Programı Belediye Başkanı Nezih Yalçın'ın eşi Hatice Kübra Yalçın’ın, Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner'e teşekkür plaketi vermesi ve belediye tarafından hazırlanan hediyelerin verilmesiyle son buldu.

FABRİKADA ÇALIŞAN KADINLARIN GÜNÜNÜ KUTLADI

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, eşi Hatice Kübra Yalçın’ın ile birlikte ilçede üretime devam eden ve kadın istihdamına büyük katkı sunan tekstil fabrikasını ziyaret etti. Çalışan kadınlara çiçek veren Yalçın ve eşi, kadınların gününü kutlayarak kolaylıklar diledi.

ÇAYIRALAN

Yozgat’ın Çayıralan İlçesinde Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kamu kurumlarında çalışan kadın personelleri ve ilçedeki bazı haneleri ziyaret edip karanfil vererek kadınların gününü kutladı.

ÇANDIR

Yozgat‘ın Çandır İlçesinde Kaymakam Tugay Cingirt, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akif Berkem, İlçe Emniyet Amiri Osman Duran ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdiresi Mühibe Yıldırım ile birlikte ‘’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’’ dolayısıyla şehit annelerini evlerinde ziyaret ederek, Dünya Kadınlar Günlerini kutladı. Çandır Kaymakamı Tugay Cingirt, şehit annelerine çiçek vererek ‘’Aziz şehitlerimizin fedakar annelerinin Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Devletimiz kendilerine minnettar’’ diye konuştu.

ÇEKEREK

Yozgat’ın Çekerek İlçesinde, belediye ve Çekerek AK Parti Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle konferans düzenlenerek semazen gösterisi ve ilahi dinletisi yapıldı. Çekerek Hükümet Konağı Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikler ‘Aile Planlaması ve İslam’da Annenin Rolü’ konulu konferans ile başladı. Ardından Kur'an tilaveti, semazen gösterisi, ilahi dinletisi yapıldı. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, belediye olarak yaptıkları projeler ve çalışmalar hakkında da bilgilendirmelerde bulunarak, ‘’Hanım kardeşlerimizle bir araya geldik. Davetimize icabet eden tüm hanım kardeşlerimize teşekkür ederim ve bu vesileyle günlerini de kutluyorum. Rabbim birlikteliğimizi daim eylesin’’ diye konuştu. Davete katılan Çekerek’e bağlı Özükavak Beledisi Belediye Başkanı Oğuz Ünal da kadınların gününü kutladı.

KADIŞEHRİ

Yozgat’ın Kadışehri İlçesinde Kaymakam Yunus Polat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 2019 yılında şehit olan Jandarma Astsubay Bünyamin Duymaz'ın ailesini ziyaret edip, eşi Hatice Duymaz'ın Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Kadınların sevginin, şefkatin ve fedakarlığın simgesi olduğunu dile getiren Kaymakam Polat, ‘’Hayatımızın doğumdan ölüme kadar olan her anında, varlıklarıyla onurlandığımız, annemiz, kız kardeşimiz, eşimiz olarak desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutluyor ve saygılarımı sunuyorum’’ dedi.

SARIKAYA

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde, Kaymakam Samet Serin, eşi Şefika Serin ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, İlçenin Söylemez köyünde ikamet eden Jandarma Şehit Teğmen Baki Koçak’ın Annesi Keziban Koçak ve Küçükçalağıl köyünde ikamet eden Şehit Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal’ın annesi Satı Pampal’ı evlerinde ziyaret ederek Dünya Kadınlar Günlerini kutladı. Eşi ile birlikte şehit annelerine çiçek ve hediye takdim eden Kaymakam Serin, ‘’Başımızın tacı şehitlerimizin emanetleri olan şehit annelerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladık. Bizleri evlatları gibi görüp samimiyetlerini, sıcaklıklarını esirgemeyen şehit ailelerimizin devlet olarak her zaman yanındayız’’ diyerek şehit ailelerine olan minnettarlığını belirti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit anneleri, Kaymakam Samet Serin ve eşi Şefika Serin’e teşekkür ettiler. Yapılan ziyarete, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl ve Sarıkaya Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Ergen’de eşlik etti.

SORGUN

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde, Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü karanfil vererek kutladı.

ÇİÇEKDAĞI

Kırşehir’in Çiçekdağı İlçesinde Kaymakam Rabia Naçar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ilçede görev yapan kadın personellerin Dünya Kadınlar Gününü kutlarken, jandarma personelleri de kadınları evlerinde ziyaret ederek, kadınlara çiçek verip günlerini kutladı. •Sümeyye İlhan•