İlçelerde denetim

Market ve kantin gibi iş yerlerinde yapılan denetimlerde fiyat etiketi, yağ stokçuluğu ve tarihi geçmiş ürünler incelendi. Denetimlere Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

YERKÖY

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ilçede gıda denetimlerinin aralıksız devam ettiğini belirtti.

Yılmaz, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte gıda ve fiyat etiketi denetimi yaptı. Ekiplerin, ürünlerin fiyatlarında artış yaparak haksız kazanç elde edilmesini engellemek amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirten Yılmaz, “Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ve Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri ilçe merkezinde bulanan kantinlerde, marketlerde rafları dolaşarak etiketleri inceleyip fahiş oranda fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit etmeye çalıştılar. Ekipler ayrıca, yağ stokçuluğu yapılıp yapılmadığını kontrol etmişlerdir. Yüksek oranlarda fiyat artışı yapıldığı tespit edilen ürünlerle ilgili firma yetkililerinden bilgi alan ekipler, haksız kazanç elde etmek üzere girişimde bulunan yerlere cezai işlem uygulanacağı ve denetimlerin sürekli olarak devam edeceği bilgisini verdiler” dedi.

SARAYKENT



Saraykent Belediyesini ekipleri tarafından denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde market rafları ve depolar incelendi. Yağ kontrolü yapılarak market raflarında yeterince yağın olduğu tespit edildi. Vatandaşların paniğe kapılmaması konusunda uyardı bulunan Belediye Başkanı Ahmet Öçal, “İlçemizde denetimlerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Yeterince yağımız vardır. Vatandaşlarımız yağ konusunda paniğe kapılmamaları önemle duyurulur” dedi.

ŞEFAATLİ



Şefaatli ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde hiçbir olumsuzluk görülmedi. Zabıta ekipleri ilçe genelindeki marketler olmak üzere temel gıda satışı yapan işletmelerde yağ raflarını kontrol etti. Marketlerin depolarında da denetim yapan zabıta ekipleri, gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı denetiminin yanı sıra, stokçuluk, raf ile kasa arasında fiyat farkı kontrolü de gerçekleştirdi. Ekipler tarafından marketlerde tespit edilen hiçbir olumsuzlukla karşılaşılmadı.

AYDINCIK



Aydıncık ilçesinde, zabıta ekipleri tarından yapılan denetimlere Kaymakam Muhammet Kılıçaslan’da katıldı. İlçede faaliyet gösteren yerel ve zincir marketlerde fahiş fiyat, stok denetimi ve temel gıda ürünlerinden son kullanma tarihi geçmiş olan ürünleri ile ilgili denetim gerçekleştirdi.

ÇEKEREK



Çekerke ilçesinde, ilçe genelinde zincir marketler başta olmak üzere yerel marketlerde de temel gıda maddeleri satan işletmelere yönelik yapılan denetimlerde, raflarda bulunan ürünlerin fiyat artışları ve depolardaki stoklar incelendi. Yapılan denetimlerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için raflar ve depolar kontrol edildi.