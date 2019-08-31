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İlçelerde de kutlandı

30 Ağustos Zafer bayramı ilçelerde de törenlerle kutlandı. 

İlçelerde de kutlandı

30 Ağustos Zafer bayramı ilçelerde de törenlerle kutlandı. 

31 Ağustos 2019 Cumartesi 00:00
İlçelerde de kutlandı

ŞEFAATLİ: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde, Aziz Milletimizin diriliş destanının yazıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. Yıldönümü Şefaatli ilçesinde coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı önünde çelenk sunumu ile başlayan törene Kaymakam Halis Hacıismailoğlu, Belediye Başkan Vekili Şefik Baran, Cumhuriyet Savcısı Şafak Uludağ, kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri katıldı. Cumhuriyet Meydanında devam eden kutlama töreni, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasına müteakip günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Kaymakam Halis Hacıismailoğlu, Kaymakamlık Makamında tebrikleri kabul etti.
SARIKAYA: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümü münasebetiyle gerçekleştirilen kutlama ve çelenk sunma programı sabah saat:09.00'da Sarıkaya ilçesi Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi. Programa Sarıkaya Kaymakam Vekili ve Boğazlıyan Kaymakamı Fatih Okumuş, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Cumhuriyet Savcısı Abdullah Oral, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra vatandaşlar katılım gösterdi. Program Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Yıldırım günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Programın sonunda ise Kaymakamlık makamında tebrikler kabul edildi.
YENİFAKILI: 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. Yıl dönümü kutlama programı Yenifakılı ilçesinde Atatürk Anıtına Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin konulmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın Ardından Kaymakam Emre Zeyrek makamında tebrikleri kabul etti.
BOĞAZLIYAN: 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yılı kutlama programı çerçevesinde Boğazlıyan ilçesinde tören düzenlendi. Atatürk Meydanı’nda Atatürk Anıtına Çelenk Sunma ve Anma Programı yapıldı. Program saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma ile sona erdi. Boğazlıyan Kaymakamı Fatih Okumuş makamında tebrikleri kabul etti. 
 

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