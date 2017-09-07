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İlçeler devredecek

Yozgat’ın bazı ilçelerinde sulama amaçlı inşa edilen göletlerin Devlet Su İşleri(DSİ)ne devri gerçekleşecek.

İlçeler devredecek

Yozgat’ın bazı ilçelerinde sulama amaçlı inşa edilen göletlerin Devlet Su İşleri(DSİ)ne devri gerçekleşecek.

07 Eylül 2017 Perşembe 07:00
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İlçeler devredecek

Yozgat’ın Çandır, Akdağmadeni, Sarıkaya ve Yerköy ilçelerinde bulunan ve sulama amaçlı inşa edilen göletlerin sulama sistemlerinin yenilenmesi için DSİ’ye devri yapılacak.
İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumunda yer alan ek gündem maddesiyle konu gündeme geldi.
Bu kapsamda mecliste okunan komisyon raporuna göre, söz konusu ilçelerde bulunan bazı sulama göletlerinin sulama sistemlerinin yenilenmesine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.
Sulama sistemlerinin yenilenmesi için, söz konusu göletlerin DSİ’ye devrinin yapılması teklifini görüşen İl Genel Meclisi, meclis üyelerinin oylarıyla konunun Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyonu’nda görüşülmesine karar verdi.

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