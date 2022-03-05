iKi GÜNDE 75 BiN

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde esnaflık yapan Rukiye Duran öncülüğünde Sarı Zeybek Kültür Merkez’inde SMA hastası 9 aylık bebek Eslem Fatma’nın tedavisi için kermes düzenledi. Bayanların evlerinde yapmış oldukları pasta çeşitleri ve yemekler satışa sunulurken, bayanların kendi el emekleri ile yapmış olduğu çeşitli el örgüleri de kermeste yer aldı. Kermesi düzenleyen Rukiye Duran, SMA tip 1 hastası Yozgatlı Eslem Fatma için Sarıkaya’da kermes etkinliği düzenlediklerini söyledi. Etkinlikte ilçede bulunan herkesin katkı sağladığını dile getiren Duran, bayanların evlerinde yapmış olduğu pasta çeşitlerini kermeste Sarıkaya halkının satışına sunduklarını vurguladı. Ayrıca bayanların el emeği göz nuru olan el işlerine de kermeslerinde yer verdiklerine dikkat çeken Duran, ‘’Gerçekten yapmış olduğumuz kermesimizde çok iyi sonuçlar elde ettik. Gönül isterdi ki daha büyük katkılar sunalım ama bizlerde elimizden geleni yaparak çilek kızımıza destek sağladık. Unutmayalım ki bu hastalık hepimizin başına gelebilir. O yüzden elimizi yüreğimize koyalım ve küçük yavrumuza büyük küçük demeden elimizden ne geliyorsa destek olalım” dedi.

Duran, Eslem Fatma’ya umut ol kampanyası kapsamında yaptıkları kermese Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ve Kaymakam Samet Serin’in de katılım sağladığını ifade etti. Normalde 2 gün sürecek olan kermesi 4 güne uzattıklarının altını çizen Duran, kermeste kazandıkları tüm geliri Eslem Fatma’ya bağışlayacaklarını, kendilerine destek sağlayan her zaman yanımızda olan herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

AÇIKEL TEŞEKKÜR ETTİ

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ise ‘’Eslem Fatma’nın kampanyası için düzenlediğimiz kermesin ilk gününde 50 bin liraya ulaştık. Kermese gerek el ürünleri, gerek yaptıkları yiyeceklerle destek olan bütün hemşehrilerime, kermese gelip alışveriş yapıp maddi destekte bulunan bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Hepsi ile gurur duyuyorum. Kermesimiz Sarızeybek Kültür Merkezi Şehit Mustafa Kemal Devrilmez Salonunda devam edecektir. Sarıkayalı farkını göstermeye devam etsin lütfen. Desteklerinizi bekliyoruz’’ dedi.

Kermesin ikinci günü sonunda toplam 25 bin 540 lira toplandığı kermesin son gününde ise toplam 100 bin lira toplanması hedefleniyor.