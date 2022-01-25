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İhtiyaç sahiplerine ulaşıyorlar

Yozgat’ın Aydıncık İlçesine bağlı Kazankaya köyünde kurulan dernek aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine destek veriliyor.

25 Ocak 2022 Salı 00:36
İhtiyaç sahiplerine ulaşıyorlar

Genç Kazankayalılar Derneği sosyal yardımlar konusunda ihtiyaç sahibi ailelerin yanlarında olmaya devam ediyor. Genç Kazankayalılar Derneği’nde yapılan açıklamada, ‘’Düzenli olarak derneğimiz aracılığıyla yardımlarda bulunan Ankara HBV Üniversitesi personeli yardımlarıyla yine Ankara’da ihtiyaç sahibi 14 ailemize düzenli olarak derneğimizden yardımını esirgemeyen Tüccar köylümüz tarafından köyümüz de 10 ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda yardım paketi dağıtımı yapılarak toplam 24 ailemizin sofralarına öğün olup, aş olmanın sevincini yaşamaktayız. Allah onlardan ve vesile olanlardan binlerce kez razı olsun. Değerli yardımsever köylülerimiz, köyümüzde ihtiyaç sahibi ailelerimiz vardır. Şu zor günlerde derneğimiz aracılığıyla onların sofralarına öğün olmak aş olmak isteyen olursa bizimle irtibata geçmenizi istiyoruz’’ denildi.

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