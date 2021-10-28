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İdare kurulu toplandı

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde, Kaymakam İrem Baha Yağan başkanlığında bir araya gelen İlçe İdare Şube Başkanları, kurumlar arası iletişim konusunda değerlendirmelerde bulundu.

28 Ekim 2021 Perşembe 00:13
İdare kurulu toplandı

 Kaymakam Yağan, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iletişimin, koordinasyonun önemine vurgu yaptı, bu tür toplantılarda asıl amacın, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen iş ve işlemlerin daha hızlı, çözüm odaklı bir şekilde yürütülmesinin sağlanması olduğunu aktardı. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli talimatları veren Kaymakam Yağan, ‘’Gayemiz vatandaşlarımızın memnuniyetidir. Onun için var gücümüzle çalışıyoruz’’ dedi. Kaymakam Yağan, tespit ve değerlendirmelerde bulunarak birimlerde verilmekte olan hizmetlerin, projelerin, yatırımların ve faaliyet süreçlerinin takibinin azami hassasiyetle etkin ve titiz bir şekilde gerçekleştirilmesini istedi. İlgili kurum ve kuruluş temsilcileri de söz alarak, görüş ve önerilerini sundu. 

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