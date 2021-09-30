Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde belediye tarafından uygulamaya konulan ‘Hoş geldin bebek’ projesi kapsamında ziyaretler devam ediyor. Yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluklarını paylaşmak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında yapılan ziyaretlerde ailelere hediyeler de veriliyor. ‘’Tebessümleriyle dünyamızı güzelleştiren tüm bebeklerimize sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz’’ diyen Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ‘’Sosyal belediyecilik alanındaki önemli projelerden biri olan ‘Hoş geldin Bebek Projesi’ çerçevesinde Boğazlıyan ilçemizde dünyaya gözlerini açan bebekler, hediyeleriyle karşılıyoruz. Yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşmak adına düzenlenen çalışmalarımızda vatandaşlarımıza hastane çıkış seti hediye ediyoruz’’ dedi. Boğazlıyan Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen proje kapsamında ‘Eldiven, Ağız Mendili, Battaniye, Dış Zıbın, İç Zıbın, Patikli Pantolon, Badi, Atlet, Önlük, Şapka’ gibi bebek ürünlerinin yer aldığı hediye paketleri hazırlanarak pandemi kurallarına uygun bir şekilde evlere bire bir ziyaretler geçekleştiriliyor ve ailelere teslim edilmeye devam ediliyor.