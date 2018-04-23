Hizmette sınır yok

Sırçalı Belediyesi kadın istihdamı destekleme projesinin 3 yılında, bayanlar gözleme çeşitleri, hamur işleri, közde çay, lahmacun ve doğal ürünlerin satışını sürdürüyor. Gözleme Evi’ne gelen konukların araçlarının bakım, onarım, lastik gibi talepleriin karşılanması amacıyla aynı bölgede motor tamir, lastik bakım, yıkama işyerleri de devreye sokuldu.