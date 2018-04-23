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Hizmette sınır yok

BOĞAZLIYAN ilçesinin, Yozgat-Kayseri bağlantılı Atatürk yolu üzerinde bulunan Sırçalı Beldesi Gözleme Evi’nde konaklayanların araçlarının bakım ve tamir ihtiyaçları için atölye kuruldu.

Hizmette sınır yok

BOĞAZLIYAN ilçesinin, Yozgat-Kayseri bağlantılı Atatürk yolu üzerinde bulunan Sırçalı Beldesi Gözleme Evi’nde konaklayanların araçlarının bakım ve tamir ihtiyaçları için atölye kuruldu.

23 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
3 Okunma
Hizmette sınır yok

Sırçalı Belediyesi kadın istihdamı destekleme projesinin 3 yılında, bayanlar gözleme çeşitleri, hamur işleri, közde çay, lahmacun ve doğal ürünlerin satışını sürdürüyor. Gözleme Evi’ne gelen konukların araçlarının bakım, onarım, lastik gibi talepleriin karşılanması amacıyla aynı bölgede motor tamir, lastik bakım, yıkama işyerleri de devreye sokuldu. 

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