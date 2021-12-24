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Hizmetler konuşuldu

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde gerçekleştirilen İlçe İdare Şube Başkanları toplantısında, yapılan çalışmalar, hizmetler değerlendirildi.

24 Aralık 2021 Cuma 00:26
Hizmetler konuşuldu

 Toplantıya, Kaymakam Samet Serin başkanlık etti. Kamu kurumlarınca yürütülen hizmetler, karşılaşılan sorunlar ve çözümleri ile daireler arasındaki koordinasyonu sağlamak, kurumların hizmetlerini yürütürken karşılaşılan aksaklıklara çözüm getirmeye yönelik olarak yapılan toplantıda, konular tek tek ele alındı. Toplantıda,  ‘Covid-19 Aşı çalışmaları ve salgın yönetimi, Kurumların İş ve İşleyişleri, Karla Mücadeleye’ ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Kaymakam Serin, kurum amirlerine kurumlarının iş ve işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesi konusunda talimatlar verdi. Kaymakam Samet Serin başkanlığındaki toplantıya, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Emniyet Müdürü Bülent Gümüşay, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl,  İlçe Müftüsü Dr. Emrah Kandemir de katıldı. 

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