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Yozgat
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Hizmete sunuldu

Yozgat'ın Çayıralan İlçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe edilen belediye otobüsü gerekli tadilatlar yapılarak ilçe halkının hizmetine sunuldu.

05 Şubat 2022 Cumartesi 00:10
Hizmete sunuldu

Hibe edilen belediye otobüsünün sosyal hizmet aracına çevrildiğini belirten Belediye Başkanı Ömer Codar, " İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçemize hibe edilen belediye otobüsümüzü cenaze taziye aracına çevirdik. İlçemiz ve Çokradan mahallesinde cenazemiz olduğu zaman aracımız içerisine gerekli çay, şeker, su ve diğer içecekler belediyemiz tarafından yerleştirilerek cenaze evi önüne çekilecek halkımıza hizmet verecektir. Sosyal hizmet aracımız ilçemize hayırlı olsun. Araç giydirmesini yaptıran Mehmet Demir kardeşime ve Deled aydınlatma isimli firma ve yetkililerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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