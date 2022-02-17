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HiZMETE BAŞLADI

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesinde, Belediye tarafından yapımı tamamlanan ‘Bizim Ev Kreş ve Gündüz Bakımevi’ hizmet vermeye başladı.

17 Şubat 2022 Perşembe 00:59
HiZMETE BAŞLADI

Yapılan tören eğitim öğretim dönemine başlayan Kreş ve Gündüz Bakım evinin açılışına Kaymakam Fatih Topuz, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, İl Müdür Yardımcısı Musa Saydam, kurum daire amirleri ve müdürleri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Nezih Yalçın, geleceğe yön veren yatırımlardan bir tanesi olan Bizim Ev Kreş ve Gündüz Bakımevinin eğitim öğretim hayatına açıldığını söyledi. Yalçın, Çocuklarımızın kişisel gelişimi, fiziksel gelişimi ve ahlaki gelişimi okul öncesinde tamamlandığını hatırlatan Yalçın, ‘’Özellikle çok gelişmiş ülkelerde ebeveynler çocuklarının erken yaşta gelişimi için disiplin programlar uygulayarak çocuklarını hayata hazırlıyor. İlçemizde böylesine değerli bir proje gerçekleştirirken öncelikli hedefimiz okul öncesinde çocuklarımızın gereksiz ve ölü zaman geçirmelerinin önüne geçmek ve kişisel gelişimlerine destek olmaktır. Ayrıca çocuklarımızın bireysel becerilerini erken yaşta tespit ederek ilkokula başladıklarında yetenekleri ortaya çıkmış bir halde kıymetli öğretmenlerimize teslim etmektir. Teknolojinin özellikle çocukları esir aldığı bu dönemde yavrularımız ekran başında değil yaşıtlarıyla oyunlar oynayarak, toprakla zaman geçirerek, fidan dikerek, bireysel becerilerini geliştirerek hayata hazırlanması bizim için en değerli görevdir. Yaklaşık 120 öğrenci kapasiteli olan kreş ve gündüz bakımevinin Akdağmadeni’ne hayırlı olmasını diliyor, ilçemizin büyük bir eksikliğini daha gidermenin mutluluğunu yaşarken, bu güzel ve anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan programımıza teşrif eden kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Bizim Ev Kreş ve Gündüz Bakımevinin açılışı gerçekleşti.

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