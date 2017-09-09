Hizmet incelemesi

Yozgat’ın en genç ve başarılı belediye başkanları arasında yer alan Ömer Açıkel, Sarıkaya’yı yeniden imar ediyor.

Belediye hizmetlerini süratli bir şekilde sürdüren Açıkel, önceki gün Belediye meclis toplantısının ardından, meclis üyeleriyle birlikte ilçedeki yatırımları inceledi.

Başkan Açıkel, meclis üyelerine devam eden yatırım ve hizmetler hakkında bilgi sundu.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, belediye olarak halkın ihtiyaç ve taleplerini belirleyerek, kolları sıvadıklarını ve bu doğrultuda süratle yatırımların devam ettiğini ifade ederek, “Bu anlayışla terminal binamızın inşaatı devam ediyor.

Parklarımızın inşaatları da sürüyor. Bunun yanı sıra yaşlılarımız için inşa ettiğimiz lokalimizin yakında açılışını gerçekleştireceğiz.

İlçemizin alt yapı ve diğer yatırım ve hizmetlerini de aksatmadan sürdürüyor.

Jeotermal ve turizm konusunda önemli bir yere ve potansiyele sahip ilçemizi yarınlara hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.