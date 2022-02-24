Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Hizmet götürme toplantısı

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde, Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2022 Şubat Ayı Olağan Genel Kurul Meclis Toplantısı yapıldı.

24 Şubat 2022 Perşembe 00:34
Hizmet götürme toplantısı

Sarıkaya Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2022 Şubat Ayı Olağan Genel Kurul Meclis Toplantısı, Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin başkanlığında, İl Genel Meclis Üyeleri ve köy muhtarlarının katılımıyla yapıldı. Sarı Zeybek İş ve Kültür Merkezi Şehit Ýılmaz Gündüz Konferans Salonunda yapılan toplantıda, Sarıkaya Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2021 yılı gelir gider hesabı ile 2022 yılı çalışma ve yatırım programının birlik meclisinin onayına sunulması, birlik  2022 yılı encümen üyeliğine seçilecek 2 muhtar ve 2 il genel meclisi üyesinin yapılması ve diğer gündem maddeleri görüşüldü. Toplantıya katılan köy muhtarlarının talep ve sorunlarını dinleyen Kaymakam Serin, köylerin sorunlarıyla yakından ilgilenildiğini, yol yapımı, temiz içme suyu ve diğer hizmetlerin devletin imkânları doğrultusunda aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi. •Sümeyye İlhan• 

Anahtar Kelimeler:
Hizmet Götürme ToplantısıYozgatIlerigazetesişubatPerşembeHaberSarıkayaKaymakamSametSerinKöylereHizmetGötürmeBirliğiMeclisKurulToplantı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Birlikte yönetiyoruz’
‘Birlikte yönetiyoruz’
Köpeği kurtardılar
Köpeği kurtardılar
Vefa Projesi sürüyor
Vefa Projesi sürüyor
Su sıkıntısı kalmayacak
Su sıkıntısı kalmayacak
Su seviyesi yükseliyor
Su seviyesi yükseliyor
17 ana sınıfında eğitim öğretim başladı
17 ana sınıfında eğitim öğretim başladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim