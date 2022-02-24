Hizmet götürme toplantısı

Sarıkaya Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2022 Şubat Ayı Olağan Genel Kurul Meclis Toplantısı, Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin başkanlığında, İl Genel Meclis Üyeleri ve köy muhtarlarının katılımıyla yapıldı. Sarı Zeybek İş ve Kültür Merkezi Şehit Ýılmaz Gündüz Konferans Salonunda yapılan toplantıda, Sarıkaya Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2021 yılı gelir gider hesabı ile 2022 yılı çalışma ve yatırım programının birlik meclisinin onayına sunulması, birlik 2022 yılı encümen üyeliğine seçilecek 2 muhtar ve 2 il genel meclisi üyesinin yapılması ve diğer gündem maddeleri görüşüldü. Toplantıya katılan köy muhtarlarının talep ve sorunlarını dinleyen Kaymakam Serin, köylerin sorunlarıyla yakından ilgilenildiğini, yol yapımı, temiz içme suyu ve diğer hizmetlerin devletin imkânları doğrultusunda aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi. •Sümeyye İlhan•