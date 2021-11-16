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Hizmet binasını gezdiler

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde yapımı devam eden Belediye Hizmet Binası inşaatını gezen Kaymakam Samet Serin, Belediye Başkanı Ömer Açıkel’den bilgi aldı.

16 Kasım 2021 Salı 00:56
Hizmet binasını gezdiler

Bahçelievler Mahallesinde yapımı devam eden Belediye Binası inşaat alanını gezen Serin, inşaatın son durumu hakkında bilgi aldı, çalışmaların hızla devam ediyor olmasından mutlu olduğunu bildirdi. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, zemin katta 16 işyeri, birinci katta 6 büronun yer aldığı yeni hizmet binasının 4 kattan oluştuğunu aktardı. Açıkel, ‘’Bodrum katta sığınak ve kapalı otopark yer alıyor. Zemin katta ayrıca iş yerleri ve belediye hizmet noktaları bulunuyor. Birinci katın bir kısmında ise ofis-büro tarzı iş yerleri yer alıyor. Binanın geri kalan kısmı ise tamamen Belediye Binası olarak vatandaşlarımıza hizmet verecek. Sığınak ve kapalı otoparkı dahil ettiğimizde belediye kullanım alanı 4 bin metrekareyi, bunları çıkarıldığında ise 2 bin 800 metrekare belediye kullanım alanı oluşuyor’’ dedi.

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