Hızlı kullanılan araçlara engel

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, vatandaşların ve özellikle öğrencilerin can güvenliklerini tehlikeye atmadan, evlerine ulaşabilmeleri için başlattıkları çalışmaların devam ettiğini söyledi. Başkan Çakır, ‘’Bu amaçla, okul önlerine, kavşak ve diğer geçiş noktalarına araçların hızlı seyredip, tehlike oluşturabileceği, yaya geçişinin veya bir başka tali yoldan araç çıkabilecek noktalara hız kesici kasisler yapıyoruz’’ dedi. Başkan Çakır, vatandaşların talepleri, can güvenliği açısından yaptıkları çalışmaya ihtiyaç duyulan, önem arz eden noktalarda devam edeceklerini bildirdi.