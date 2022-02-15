Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

HİYADER’den teşekkür plaketi

Yozgat’ın Yerköy İlçesinde, Hayvanları Koruma Derneği HİYADER Gönüllü Besleme Üyesi Fahri Genç, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’a plaket takdim etti.

15 Şubat 2022 Salı 00:56
HİYADER’den teşekkür plaketi

Gönüllü Besleme Üyesi Fahri Genç, Başkan Ferhat Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek, sokak hayvanlarına göstermiş olduğu maddi ve manevi destekten dolayı plaket takdim etti. Kış şartlarında Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’a ve Zabıta ekiplerine yürekten teşekkür etmeyi bir borç bildiğini ifaden eden Genç, şu açıklamalarda bulundu: “Belediye Başkanımız Sayın Ferhat Yılmaz, Yerköy'de -22 Varan soğuk hava şartlarında gördüğümüz son günlerde bizlere yaklaşık sokakta yaşayan canlılara 25 bin TL'lik mama almıştır. Belediye ekipleri ile belediye araçlarıyla zabıta personeli ile sokakta yaşayan canlılarımıza Allah razı olsun desteğini hiçbir zaman esirgememiştir. Bizler de Allah Celle Celalühü’nun emanetler olan Sokak yaşayan canlılarımıza elimizden geldiği kadar besleme yapmaya çalıştık. Özellikle son 12 günde bu hava şartlarında sokakta yaşayan canlarımız aç kalmasınlar diye mama desteği sağladık. Bu vesileyle, Belediye Başkanımız Ferhat Yılmaz’a, Kaymakamımız Mustafa Karaca’ya ve HİYADER Yerköy Dernek Başkanımız Galip Gençoğluna ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi. Başkan Ferhat Yılmaz ise, her zaman sokak hayvanlarına sahip çıkılması gerekildiğini belirterek şu ifadelerde bulundu: “Yüce Allah’ın bize emaneti olan sessiz dostlarımız olan hayvanların her durumda yaşam hakkıdır. Sessiz dostlarımızın can güvenliği, barınma ve beslenme ihtiyacı en büyük görevlerimizden bir tanesidir. Çünkü hayat, can dostlarımızla paylaştıkça anlamlıdır. Yaşayan tüm canlılar gibi onlar da, doğanın, eşit haklı bireyleridir. En küçüğünden en büyüğüne kadar her hayvan, Allah’ın eseri olarak değerlidir ve o’nun tarafından insana emanet edilmiştir. Dilsiz dostlarımız olan hayvanların yaşam haklarını kendi yaşam hakkımızla bir tutmalıyız. Bizler de, Yerköy Belediye olarak sokak hayvanlarını korumak kollamak ve yaşam şartlarını daha iyiye götürmek için elimizden geleni tüm caba ve gayreti gösteriyoruz.” Gerçekleşen konuşmalar sonrasında, Hayvanları Koruma Derneği HİYADER Gönüllü Besleme Üyesi Fahri Genç, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’a ve Zabıta Müdürü Remzi Hazer’e plaket takdim etti.

Anahtar Kelimeler:
HİYADER’den Teşekkür PlaketiYozgatIlerigazetesişubatSalıHaberHİYADERHayvanKorumaGönüllüBeslemeYerköyBelediyebaşkanıFerhatYılmazTeşekkürPlaket
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Proje devam ediyor
Proje devam ediyor
KDV indirimine denetim
KDV indirimine denetim
Fırınlarda denetim
Fırınlarda denetim
Kurslar denetleniyor
Kurslar denetleniyor
Berberlerle istişare
Berberlerle istişare
'Nefes' oyunu sahne aldı
'Nefes' oyunu sahne aldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim