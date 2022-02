HİYADER’den teşekkür plaketi

Gönüllü Besleme Üyesi Fahri Genç, Başkan Ferhat Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek, sokak hayvanlarına göstermiş olduğu maddi ve manevi destekten dolayı plaket takdim etti. Kış şartlarında Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’a ve Zabıta ekiplerine yürekten teşekkür etmeyi bir borç bildiğini ifaden eden Genç, şu açıklamalarda bulundu: “Belediye Başkanımız Sayın Ferhat Yılmaz, Yerköy'de -22 Varan soğuk hava şartlarında gördüğümüz son günlerde bizlere yaklaşık sokakta yaşayan canlılara 25 bin TL'lik mama almıştır. Belediye ekipleri ile belediye araçlarıyla zabıta personeli ile sokakta yaşayan canlılarımıza Allah razı olsun desteğini hiçbir zaman esirgememiştir. Bizler de Allah Celle Celalühü’nun emanetler olan Sokak yaşayan canlılarımıza elimizden geldiği kadar besleme yapmaya çalıştık. Özellikle son 12 günde bu hava şartlarında sokakta yaşayan canlarımız aç kalmasınlar diye mama desteği sağladık. Bu vesileyle, Belediye Başkanımız Ferhat Yılmaz’a, Kaymakamımız Mustafa Karaca’ya ve HİYADER Yerköy Dernek Başkanımız Galip Gençoğluna ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi. Başkan Ferhat Yılmaz ise, her zaman sokak hayvanlarına sahip çıkılması gerekildiğini belirterek şu ifadelerde bulundu: “Yüce Allah’ın bize emaneti olan sessiz dostlarımız olan hayvanların her durumda yaşam hakkıdır. Sessiz dostlarımızın can güvenliği, barınma ve beslenme ihtiyacı en büyük görevlerimizden bir tanesidir. Çünkü hayat, can dostlarımızla paylaştıkça anlamlıdır. Yaşayan tüm canlılar gibi onlar da, doğanın, eşit haklı bireyleridir. En küçüğünden en büyüğüne kadar her hayvan, Allah’ın eseri olarak değerlidir ve o’nun tarafından insana emanet edilmiştir. Dilsiz dostlarımız olan hayvanların yaşam haklarını kendi yaşam hakkımızla bir tutmalıyız. Bizler de, Yerköy Belediye olarak sokak hayvanlarını korumak kollamak ve yaşam şartlarını daha iyiye götürmek için elimizden geleni tüm caba ve gayreti gösteriyoruz.” Gerçekleşen konuşmalar sonrasında, Hayvanları Koruma Derneği HİYADER Gönüllü Besleme Üyesi Fahri Genç, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’a ve Zabıta Müdürü Remzi Hazer’e plaket takdim etti.