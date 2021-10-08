HiYADER STANT AÇTI

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Haşim Kılıç Mahallesi Bedri Aydın Caddesine, Hayvanlar için Yaşam ve Adalet Derneği (HİYADER) tarafından kurulan farkındalık standını ziyaret etti. Stant ziyaretinde Başkan Ferhat Yılmaz, HİYADER Gönüllü Besleme Üyeleri tarafından yapılan çalışmalar hakkında çeşitli bilgiler aldı. Sokakta yaşayan canlılara karşı bir farkındalık oluşturmak için standı açanlara teşekkür eden Başkan Yılmaz, ‘’Hayvanlar için Yaşam ve Adalet Derneği ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince açılan farkındalık standını ziyaret etmiş bulunmaktayız. Sokakta yaşayan canlılara karşı bir farkındalık çabası içerisine girmiş yetkilere ne kadar teşekkür etsek azdır’’ dedi. Başkan Yılmaz, hayvan bakım ve beslenme yerinde bulunan sokak hayvanlarını korumak kollamak ve yaşam şartlarını daha iyiye götürmek için ellerinden gelen tüm caba ve gayreti gösterdiklerinin altını çizdi. HİYADER Besleme Üyesi Fahri Genç de, ‘’Sokakta yaşayan Allah'ın dilsiz kullarına bir nebze de olsa yardımcı olabilir miyiz insanlar da bu şuuru kalplerine yerleştirme adına böyle bir adım atarak Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğümüz personellerinin de desteğiyle böyle bir stant açmış bulunmaktayız. Sokak hayvanlarının korumasında ve kollamasından ilçe halkından destek bekliyoruz’’ diye konuştu. •Ferhat Kayhan•