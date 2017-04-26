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Hititler diriliyor!

26 Nisan 2017 Çarşamba 23:59
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Yozgat’ın Sorgun İlçesi Yeniyer Beldesi’nde Hitit döneminin ilk “Heykel Atölyesi” olarak kullanıldığı tespit edilen bölgede Konya Ovası Projesi Kalkınma İdaresi(KOP) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile yapılan kurtarma çalışmaları neticesinde ‘Açık Hava Müzesi ve Kültür Park’ kuruluyor.

Hititler diriliyor!
Yeniyer Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında ‘Hitit Heykel Atölyesi’nin bulunduğu yaklaşık 14 bin metre kare alan üzerine inşa edilecek ‘Açık Hava Müzesi ve Kültür Park’ projesiyle, Yeniyer Yozgat’ta turizminin yeni merkezlerinden olacak.
Yozgat Müze Müdürü Hasan Kerim Şenyurt, Yeniyer Belediye Başkanlığı’yla birlikte kapsamlı bir proje hazırladıklarını ve hazırlanan projenin KOP İdaresi’ne sunulduğunu söyledi.

Müze Müdürü Şenyurt, proje içeriğinde ören yeri, çocuk eğitim atölyesi, kadın yöresel ürünler üretim atölyesi gibi alanlar olacağını belirtti.
Yeniyer Belde Belediye Başkanı Osman Yılmaz ise yoğun gayret ve çalışma neticesinde Hititler tarafından heykel atölyesi olarak kullanılan bölgenin hem turizme kazandırılacağını, hem de kaçak kazıcıların tehdidinden kurtarılacağını söyledi.
Başkan Osman Yılmaz, projenin içeriğinde hediyelik eşya satış yeri, sinevizyon odaları, kütüphane, açık oyun alanı ve yeşil alanların bulunacağını ifade ederek, “Binamız 500 metre kare bir alandan oluşacak. Hem ören yeri ve müze, hem kadın yöresel ürünler üretim atölyesi hem de saydığım diğer sosyal donatılar yer alacak” diye konuştu.

HİTİT ATÖLYESİYDİ
Bölgenin tarihçesiyle ilgili bilgiler veren Yeniyer Belde Belediye Başkanı Osman Yılmaz, Sorgun İlçesi’ne bağlı Şahmuratlı Köyü’nün yakınındaki Kerkenes Dağı’nda tarihte ‘kayıp şehir’ olarak bilinen “Pteria Antik Şehir” kalıntılarını araştıran arkeologlar tarafından 2011 yılında yapılan araştırmalar neticesinde Yeniyer Beldesi’ndeki ‘Kazankaya’, ‘Armutlu’, ‘Hapis Boğazı’nın Hitit döneminin ilk heykel atölyesi olarak kullanıldığının tespit edildiğini belirtti.
Arkeologlar, hazırladıkları raporda M.Ö. 2’nci bin yılın sonlarına ait tamamlanmış, yarım kalmış, yeni başlanmış aslan heykellerinin bulunduğu bölgenin, Hititler döneminde atölye olarak kullanıldığı, Hititler tarafından yerleşim alanı olarak kullanılan Hattuşaş gibi bölgelerde bulunan heykellerin burada yapıldığı kaydedildi.

M.Ö 1200 yıllarına ait Hititlerin ilk heykel atölyesi olduğu bilinen bölgede Hattuşa, Alacahöyük, Kerkenes gibi tarihi dokulara sanat eserleri üretildiğini kaydeden Yılmaz;

“Kazankaya, Armutlu ve Hapis Boğazı olmak üzere 3 farklı noktada bulunan tarihi alan birinci derece de arkeolojik sit alanı olarak ilan edildi. Tarihte buranın çok önemli bir yer olduğu bilinmekle beraber, yüzeye çıkmış çok önemli tarihi eserlerin kaçak kazılar neticesinde yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktaydı. Bu duruma da bir son veriyoruz. Yozgat Müze Müdürlüğü’müz ile birlikte hazırlamış olduğumuz proje yakında hayata geçiyor” dedi.
Haber: Mustafa TEKER

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