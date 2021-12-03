Hilal Evleri açıldı

Karşıyaka Mahallesi ve Yenidoğan Mahallesinde inşa ettirilen Hilal Evleri’nin açılışı yapıldı. Açılışta, Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Kaymakam Halil İbrahim Kazar, KOP Başkanı Mahmut Sami Şahin de hazır bulundu. Belediye Başkanı Ekinci, Hilal Evleri’nde çocuklara yönelik etkinlikler, kadınlar için kurslar verileceğini söyledi, Ekinci, ‘’Kadınların istihdamda yer alabilmesi ve ev ekonomisine katkı sağlayabilmesi için, dikiş nakış, cam işleme, sepet örme, çini kurslarımız olacaktır. Çocuklarımıza yönelik, oyun sınıfı, derslerine yardımcı olmak için etüt sınıflarımız, kütüphane, robotik kodlama etkinlikleri olacaktır. Aynı zamanda kaliteli bir aile hayatı için rehberlik hizmeti ve aile danışmanlığı hizmetlerimiz olacaktır’’ dedi. Başkan Ekinci, açılış sonrasında Hilal Evi’ni konuklarına gezdirip, bilgilendirmede bulundu. (Esra Özdemir / Sorgun)