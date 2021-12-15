HEYECAN VEREN DOKUNUŞ

Yozgat Bozok Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Kazım Karabekir Fen Lisesi Müdürü Zafer Özışık’ın daveti doğrultusunda, düzenlenen eğitim seminerleri programına katıldı, 11’inci sınıf öğrencilerinden bir kısmı ve öğretmenler ile ayrı ayrı buluşma gerçekleştirdi. Böyükata, öğrencilerle yaptığı ‘Hayalin Varsa Yorulmaya Değer’ başlıklı söyleşide, sohbet tadında ve etkileşimli bir yolla bilgi ve birikimlerini paylaştı. Değişen dünyada Türkiye’nin iyi eğitilmiş insana duyduğu ihtiyacın büyüklüğüne vurgu yapan Böyükata, Akkuyu’da yapımı devam eden nükleer santralin sahip olduğu ileri teknolojinin gerisinde yüzyıldan fazla süredir verilen emeğin olduğuna, kalifiye insan gücü ve entelektüel bilginin bulunduğuna, bilimsel bilginin önemine ve üretiminin değerine dair düşüncelerini paylaştı, örnekler verdi. TÜBİTAK proje faaliyetlerinde Yozgat’ta gözlenen kıpırdanmaya ve yeni proje etkinlikleri düşünenler için var olan destek programlarına dair de bilgiler paylaşan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ezber bozan anlatımıyla öğrencilerin ilgisini çekebilecek aktarımlarda bulundu. Ayrıca etkinliğe Yozgat Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu’ndan Öğretim Görevlisi Feyyaz Alpsalaz’ın danışmanlığında proje çalışmaları yürüten Yüksekokul öğrencilerinden Durmuş Yanlak, Batuhan Karaarslan, İsmail Açıkgöz ve M. Ali Kemaloğlu’dan oluşan grup çalışmalarını lise öğrencileri ile paylaştı. Kendileri açısından faydalı olduğunu ifade ettikleri sunumlarında, robotik kodlama, RFID, Bluetooth, servo motor ve çeşitli sensörlerin ardunio kodlaması kullanarak temel seviye ve orta seviye robotik örneklerini gösterip, anlattılar ve sorulara cevap vermeye çalıştılar. Etkinliğin bu kısmında kısmen akran öğrenmesi atmosferinde geçen verimli iletişimlerin yaşandığı gözlendi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile bir araya gelmelerinin ve akıcı sunumların öğrenciler açısından çok faydalı heyecan verici ve düşündürücü olduğunu belirten öğretmenler, benzer söyleşilerin 9’uncu ve 10’uncu sınıflara da yine sohbet havasında verilmesinin çok etkili olacağını belirtiler.

EĞİTİM SEMİNERİ

Aynı gün öğleden sonra öğretmenlerle bir araya gelen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Proje Döngüsü Yönetimi Eğitim Semineri’ kapsamında öğrenci projelerinde yapılabilecek çalışmalardan bahsetti. Okulda lisan üstü eğitim almış öğretmenlerin varlığının da değerlendirilerek, TÜBİTAK 4004 ve 4005 gibi programlarına da başvuru yapabileceklerini hatırlattı. Samimî, doğal ve rahat bir atmosferin oluşumuna özen göstererek, şaka yollu takılmalarla anlatmak istediklerini ustaca aktarmaya çalışan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğretmenlerden gelen soruları yine öğretmenleri kendi aralarında tartıştırarak cevaplandırmaya yönlendirdi. Var olan algı ve imajın ötesinde “klasik bir akademisyen” tarzından çok uzak bir biçimde, fazlaca doğal bir yolla, mütevazi ve rahat oluşuyla her öğretmenin her istediğini serbestçe sorabileceği bir ortama dönüştüren Prof. Dr. Mustafa Böyükata, üzerinde konuşuldukça derinleşecek türden pek çok teknik konuyu kolay anlaşılır bir hale getirdi. Kısa süreye sığdırılmaya çalışılan programın öğretmeler ve öğrenciler için heyecan verici olduğu ve bir canlılık doğuracağı ifade edildi. Seminere iştirak eden Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, okulda eğitim çalışmalarını destekleyici etkinlikler kapsamında geliştirilen program çerçevesinde katkı veren Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti ve Okul Müdürü Zafer Özışık ile birlikte plaket takdim etti.