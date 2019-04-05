Herkesi kucaklayacak

Devir teslim töreninde belediyenin borç, alacak ve nakdi parası hakkında bilgi aktaran Şahiner, Codar ve ekibine başarı diledi. Codar, eski Başkan Şahiner’i kapıya kadar uğurlayıp, yolcu etti, makama oturdu. Codar, ‘’Çayıralan ilçemizde 3 bin 223 kişinin tamamının şahsıma oy verdi düşüncesiyle, siyasi ayrım yapmadan görevimi yapacağım. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Hazırlamış olduğumuz projelerimizi hayata geçirerek, ilçemiz halkının refah seviyesini yükseltmek için gece gündüz demeden çalışma yapacağız’’ dedi.