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Herkesi kucaklayacak

ÇAYIRALAN ilçesinde Belediye Başkanı seçilen Ömer Codar, görevi eski başkan Yasin Şahiner'den devraldıktan sonra, kendisine oy veren vermeyen tüm ilçe halkının başkanı olarak çalışacağını, kimseye kırgın veya küskün olmadığını söyledi.

Herkesi kucaklayacak

ÇAYIRALAN ilçesinde Belediye Başkanı seçilen Ömer Codar, görevi eski başkan Yasin Şahiner'den devraldıktan sonra, kendisine oy veren vermeyen tüm ilçe halkının başkanı olarak çalışacağını, kimseye kırgın veya küskün olmadığını söyledi.

05 Nisan 2019 Cuma 00:00
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Herkesi kucaklayacak

Devir teslim töreninde belediyenin borç, alacak ve nakdi parası hakkında bilgi aktaran Şahiner,  Codar ve ekibine başarı diledi. Codar, eski Başkan Şahiner’i kapıya kadar uğurlayıp, yolcu etti, makama oturdu. Codar, ‘’Çayıralan ilçemizde 3 bin 223 kişinin tamamının şahsıma oy verdi düşüncesiyle, siyasi ayrım yapmadan görevimi yapacağım. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Hazırlamış olduğumuz projelerimizi hayata geçirerek, ilçemiz halkının refah seviyesini yükseltmek için gece gündüz demeden çalışma yapacağız’’ dedi. 

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