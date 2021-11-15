Herkes öğrenecek

Açıkgöz, namazla ilgili ders ünitelerine ek olarak her öğrencinin, beş vakit namazı kılarak öğrenmesi için uygulamalı eğitim dönemine geçileceğini aktardı. Beş vakit namazın İslam'la müşerref olanlar için önemli bir vazife olduğuna vurgu yapan Kaymakam Açıkgöz, ‘’Din derslerimizde yavrularımız çok önemli kazanımlar elde ediyorlar. Allah razı olsun hocalarımız, bunun için büyük bir gayret sarf etmekteler. Buna ek olarak artık beş vakit namazı, uygulamalı olarak tüm çocuklarımız kılarak öğrenecek. Bu projenin sonunda tüm evlatlarımız, namazlarını tam ve eksiksiz kılabilecek durumda olacaklar. Bu husus, bir idareci olarak bizlerin üzerindeki mesuliyetlerden birisidir. Bu mesuliyetimizi, yerine getirmek adına din kültürü öğretmenlerimizle büyük bir gayretle çalışacağız’’ dedi.