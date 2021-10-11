Her yerde afet eğitimi

Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, 2021 yılın Afet Eğitim Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak, Afet Eğitim Yılı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Kaymakam Açıkgöz, kaymakamlığın koordinasyonu ile İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından afetler karşısında can kaybının azaltılmasında en kritik hususun eğitim olduğunu belirtti. Kaymakam Ali Açıkgöz, ‘’Bu kapsamda kaymakamlığımız koordinasyonunda geniş kapsamlı bir eğitim çalışması başlattık. Ülke genelinde bugüne kadar yaklaşık 27 Milyon vatandaşımıza bakanlığımız tarafından afet farkındalık eğitimi verildi. Bu eğitimler, illerde Valilerimizin, ilçelerde ise kaymakamların koordinasyonunda yürütülüyor. Tüm vatandaşlarımıza ulaşana kadar anlatmaya devam edeceğiz" dedi. Kaymakam Açıkgöz, jandarma ve emniyet teşkilatının vatandaşlara eğitim vermek adına her imkanı ve fırsatı değerlendirdiğine vurgu yaptı, çabaları ve emekleri için jandarma ve emniyet teşkilatını tebrik etti, çalışmaların devam edeceğini söyledi..