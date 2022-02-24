Hem okuyor hem yazıyorlar

Düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, okul yönetimi, öğrenciler ve veliler katıldı. Okumaya geçen tüm öğrencilere madalya taktiminde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy' " Halıköy ilkokulunun minikleri hem okuyorlar hem yazıyorlar. Okuma yazma sürecini tamamlayan Halıköy İlkokulu 1'inci sınıf öğrencileri için hazırlanan etkinlikte, öğrencilerimizle pasta kesip okumaya geçen tüm öğrencilerimize madalya takdiminde bulunduk. İlk emir olan 'oku' kelimesinden hareketle hayatlarına okuma ve yazmayı tatbik edecek olan yavrularımıza emek veren ve bizlere de aynı heyecanı yaşatan başta okul idarecilerimiz olmak üzere, emektar öğretmenimize, değerli velilerimize ve artık okuyup yazan sevgili öğrencilerimize çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.