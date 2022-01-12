‘Hem okuyor hem yazıyor’

Okuma yazma sürecini tamamlayan Ahmet Yesevi İlkokulu 1. Sınıf öğrencileri için hazırlanan etkinlikte Aksoy, öğrenciler ile pasta kesip okumaya geçen tüm öğrencilere madalya takdiminde bulundu. Aksoy, “’Oku’ emrinden hareketle hayatlarına okuma ve yazmayı tatbik edecek olan yavrularımıza emek veren ve bizlere de aynı heyecanı yaşatan başta okul idarecilerimiz olmak üzere, değerli velilerimize, emektar öğretmenlerimize ve "Artık Okuyup Yazan" sevgili öğrencilerimize çok teşekkür ederiz” dedi.