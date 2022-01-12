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‘Hem okuyor hem yazıyor’

Yozgat’ın Kadışehri İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy Ahmet Yesevi İlkokulu 1. Sınıf öğrencilerini ziyaret etti.

12 Ocak 2022 Çarşamba 00:38
‘Hem okuyor hem yazıyor’

Okuma yazma sürecini tamamlayan Ahmet Yesevi İlkokulu 1. Sınıf öğrencileri için hazırlanan etkinlikte Aksoy, öğrenciler ile pasta kesip okumaya geçen tüm öğrencilere madalya takdiminde bulundu. Aksoy, “’Oku’ emrinden hareketle hayatlarına okuma ve yazmayı tatbik edecek olan yavrularımıza emek veren ve bizlere de aynı heyecanı yaşatan başta okul idarecilerimiz olmak üzere, değerli velilerimize, emektar öğretmenlerimize ve "Artık Okuyup Yazan" sevgili öğrencilerimize çok teşekkür ederiz” dedi. 

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