Şefika Serin’in katılımıyla, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehit Suat Akıncı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Engelliler günü münasebetiyle Şehit Metin Arslan İlköğretim Okulu Özel Eğitim öğrencileri, Özel Akyol Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören öğrenciler ve evde bakım hizmeti alan özel çocuklar ziyaret edildi. Ayrıca 3 Aralıkta doğum günü olan Salim Ünal’ın evi de ziyaret edilerek çeşitli hediyeler verildi. (Sümeyye İlhan / Sarıkaya)