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Hediyeler verildi

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde Kaymakam Samet Serin'in eşi Şefika Serin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle ziyaretlerde bulundu.

06 Aralık 2021 Pazartesi 00:29
Hediyeler verildi

Şefika Serin’in katılımıyla, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehit Suat Akıncı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Engelliler günü münasebetiyle Şehit Metin Arslan İlköğretim Okulu Özel Eğitim öğrencileri, Özel Akyol Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören öğrenciler ve evde bakım hizmeti alan özel çocuklar ziyaret edildi. Ayrıca 3 Aralıkta doğum günü olan Salim Ünal’ın evi de ziyaret edilerek çeşitli hediyeler verildi. (Sümeyye İlhan / Sarıkaya)

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