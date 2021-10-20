Hazırlık Kursu başladı

Nitelikli din görevlilerine her zaman ihtiyaç duyulduğunu belirten İlçe Müftüsü Dr. Emrah Kandemir, ‘’Din görevlisi olamaya aday kardeşlerimizin mesleğe geçmeden önce belirli bir yeterlilik düzeyine ulaşmaları önem arz etmektedir. Bu sebeple ilçe müftülüğü olarak kendilerine sunduğumuz imkânlarla bir yandan onları imam hatiplik gibi ulvi bir göreve motive etmekteyiz diğer taraftan nitelikli personel kazandırma noktasında kurumumuza katkı sağlamaktayız’’ dedi. İmamlık Sınavlarına Hazırlık Kursunun Yenidoğan Camii Müezzin Kayyımı Ömer Sömer tarafından verildiğini, kurs süresinin 90 saat olduğunu ifade eden Kandemir, katılımcılara başarılar diledi.