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Hayvanları beslediler

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde üniversite öğrencileri belediye hayvan barınağındaki hayvanları besledi.

16 Kasım 2021 Salı 00:05
Hayvanları beslediler

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yerköy Molla Hüsrev Yurdunda kalan öğrenciler, Yerköy Belediyesine ait hayvan barınağını ziyaret etti. Barınak hakkında yetkililerden bilgi alan öğrenciler, yavru köpekleri elleriyle besledi. Yurt müdürü Tuğrul Bozer, bu tür etkinliklerin öğrencilere moral ve motivasyon sağladığını ifade ederek, "Etkinliklerimizi bundan sonra da devam ettireceğiz. Bu soğuk kış günlerinde sokak hayvanları konusunda daha hassas olmamız gerekiyor" dedi. (aa)

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