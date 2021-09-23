Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1407.46
ALTIN
491.45
DOLAR
8.6405
STERLİN
11.8241
EURO
10.1285

Hayvanlar aşılandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 14 bin küçükbaş hayvana kulak küpesi takılarak, şap aşısı yapıldı.

23 Eylül 2021 Perşembe 00:21
Hayvanlar aşılandı

İlkbahar ve sonbahar aylarında hayvan sağlığının korunmasına yönelik uygulanan şap aşısı çalışmaları sürüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, gazetecilere, her yıl düzenli yapılan şap aşısı çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Küçükbaş hayvanlar için sonbahar şap aşısı çalışmalarının yapıldığını belirten Canbolat, "Aşılama çalışmaları müdürlüğümüze bağlı hayvan sağlığı ekiplerimiz tarafından büyük bir titizlikle yürütülüyor. Şu anda Sorgun merkez dahil olmak üzere 56 yerleşim yerinde 14 bin küçükbaş hayvana küpe takılarak, şap aşısı yapıldı. Aşı yaptırmayan üreticilerimizin kampanya döneminde hayvanlarına aşı yaptırmalarını, aşılamaya gelen sağlık personeline yardımcı olmalarını önemle rica ediyoruz" dedi. (Şahin Özmen/aa)

Anahtar Kelimeler:
Hayvanlar AşılandıYozgatIlerigazetesiPerşembeHaberSorgunTarımveOrmanMüdürlüğüHayvanlaraküpeşapaşısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okullara yakın takip
Okullara yakın takip
Akkan sohbet etti
Akkan sohbet etti
Okul Denetimi
Okul Denetimi
Eski hükümlü kendi işini kurdu
Eski hükümlü kendi işini kurdu
AŞI KAMPANYASI
AŞI KAMPANYASI
Müftüler toplandı
Müftüler toplandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim