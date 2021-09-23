Hayvanlar aşılandı

İlkbahar ve sonbahar aylarında hayvan sağlığının korunmasına yönelik uygulanan şap aşısı çalışmaları sürüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, gazetecilere, her yıl düzenli yapılan şap aşısı çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Küçükbaş hayvanlar için sonbahar şap aşısı çalışmalarının yapıldığını belirten Canbolat, "Aşılama çalışmaları müdürlüğümüze bağlı hayvan sağlığı ekiplerimiz tarafından büyük bir titizlikle yürütülüyor. Şu anda Sorgun merkez dahil olmak üzere 56 yerleşim yerinde 14 bin küçükbaş hayvana küpe takılarak, şap aşısı yapıldı. Aşı yaptırmayan üreticilerimizin kampanya döneminde hayvanlarına aşı yaptırmalarını, aşılamaya gelen sağlık personeline yardımcı olmalarını önemle rica ediyoruz" dedi. (Şahin Özmen/aa)