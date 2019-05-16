Hayvan sevgisi rahatlatıyor

Özalp, insanların kendi sağlıklarına dikkat ettikleri gibi, sokak hayvanlarının da bakımlı ve sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri konusunda gereken önem verilmeleri gerektiğinin altını çizdi. Özalp, aksi takdirde hayvanlarda bulunan çeşitli hastalıkların insanlara geçme ihtimalinin fazla olduğuna dikkat çekti. Dr. Mustafa Özalp, hayvanlarla vakit geçirmenin, insana manevi yönden büyük bir terapi etkisi yaptığını, bunun sonucunda da insanlarda sevgi, saygı, hoşgörü ve yardımlaşma bilincinin arttığını anlattı.
16 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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