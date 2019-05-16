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Hayvan sevgisi rahatlatıyor

AKDAĞMADENİ Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Özalp, hayatın dünyadaki çiçeklerle, böceklerle, hayvanlarla, insanlarla birlikte canlı çeşitliliği ile daha da güzel olduğunu belirterek, sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonunun önemini vurguladı.

Hayvan sevgisi rahatlatıyor

AKDAĞMADENİ Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Özalp, hayatın dünyadaki çiçeklerle, böceklerle, hayvanlarla, insanlarla birlikte canlı çeşitliliği ile daha da güzel olduğunu belirterek, sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonunun önemini vurguladı.

16 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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Hayvan sevgisi rahatlatıyor

Özalp, insanların kendi sağlıklarına dikkat ettikleri gibi, sokak hayvanlarının da bakımlı ve sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri konusunda gereken önem verilmeleri gerektiğinin altını çizdi. Özalp, aksi takdirde hayvanlarda bulunan çeşitli hastalıkların insanlara geçme ihtimalinin fazla olduğuna dikkat çekti. Dr. Mustafa Özalp, hayvanlarla vakit geçirmenin, insana manevi yönden büyük bir terapi etkisi yaptığını, bunun sonucunda da insanlarda sevgi, saygı, hoşgörü ve yardımlaşma bilincinin arttığını anlattı. 

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