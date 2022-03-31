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Hayran kaldılar

Akdağmadeni ilçesinde gerçekleştirilen sempozyuma katılan bilim insanları ve akademisyenler ilçeye hayran kaldı

31 Mart 2022 Perşembe 00:55
Hayran kaldılar

Akdağmadeni Belediyesi ile Yozgat Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘'Uyuşturucuyla Mücadelede Bilim' konulu sempozyum için ilçeye giden bilim insanları ve akademisyenler Akdağmadeni'nin tarihine ve doğasına hayran kaldı. 11 farklı şehirden 23 bilim insanı ve akademisyen rehberler eşliğinde ilçenin tarihi yerleri ve doğal güzelliklerini gezdiler. Tarihi tescilli yapılar hakkında misafirlere detaylı bilgi verilirken, Akdağmadeni Fidan Üretim tesisi de ziyaret edildi. Akdağmadeni'nin tarihi ve doğasının eşsiz olduğunu belirten bilim insanları, bu organizasyon kapsamında bu yerleri görme fırsatı buldukları için mutlu olduklarını söylediler. Bol bol fotoğraf çektirip, ilçenin tarihi ve doğası hakkında detaylı bilgi alan bilim insanları Kadıpınarı Tabiat parkında da ateş başında salep Akdağmadeni salebinden tattılar. 

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