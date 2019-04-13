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Hastaneye yeni cihazlar

ŞEFAATLİ Şehit Osman Belkaya Devlet Hastanesi’nde Endoskopi, Gastroskopi, Kolonoskopi cihazları da hizmete sunuldu.

Hastaneye yeni cihazlar

ŞEFAATLİ Şehit Osman Belkaya Devlet Hastanesi’nde Endoskopi, Gastroskopi, Kolonoskopi cihazları da hizmete sunuldu.

13 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
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Hastaneye yeni cihazlar

Devletin sunduğu imkanlarla yapılan yeni hastaneye yeni bir hizmet daha eklendi. Hastane Başhekimi Op. Dr. Nuri Timuray, Yozgat Şehir Hastanesi doktorlarından Anestezi Uzmanı Dr. Muhammed Deniz eşliğinde endoskopi ve kolonoskopi hizmetinin başlatıldığını, üç hastaya endoskopi bir hastamıza da kolonoskopi yapıldığını söyledi. Sedasyon altında 15-20 dakika gibi sürede ağrısız sancısız hasta konforu yüksek bir işlem gerçekleştirildi. Hastaların endoskopi ve kolonoskopi hizmetleri için Dahiliye ve Genel Cerrahi polikliniklerine başvuruda bulunabilecekleri kaydedildi. 

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