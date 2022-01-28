Hastalar için yollar açıldı

Saraykent’te pazar gününden bu yana devam eden yoğun kar yağışı sonrası, tüm köy yolları açılarak ilçe merkezi ile bağlantıları sağlanmıştı. Kar yağışının ilk anından itibaren diyalize girmesi gereken vatandaşlar, tek tek tespit edilip, yolları açık tutularak bir sağlık sorunu yaşamalarının önüne geçildi. Vatandaşların sağlığının her şeyden önemli olduğunu ifade eden Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, ‘’Karla mücadele ekiplerimiz, her gün diyalize girmesi gereken vatandaşlarımızın yollarını sürekli açık tuttular. Pazar gününden bu yana çok yoğun şekilde çalıştılar. Devam eden kar yağışına rağmen Karapınar köyünde yaşayan diyaliz hastası Ahmet Pınar isimli vatandaşımızın yolunu, bu süreç boyunca açık tutan ekiplerimizi tebrik ediyorum’’ dedi. •Sümeyye İlhan•