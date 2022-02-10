‘Hassas olacağız’

Sarıkaya’da 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin huzur ve güven içerisinde geçirilebilmesi amacıyla, Kaymakam Samet Serin başkanlığında, Sarızeybek Kültür Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz konferans salonunda okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Emniyet Müdürü Bülent Gümüşay, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl, Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Sağlık Müdürü Dr. Muhammed İkbal Altındağ, Özel İdare Müdürü Adnan Arslan, okul müdürleri ve taşımalı eğitim sisteminde görev alan servis aracı yetkilileri katıldı. Toplantıda, taşımalı eğitimde görev alan katılımcılara Covid-19 tedbirleri kapsamında uyulması gereken yükümlülükler anlatılarak, 2021-2022 eğitim öğretim yılında servis araçlarının güvenliği, temizliği, öğrencilerin güvenliği, şoförlerin uyması gereken kurallar ile ilgili katılımcılar bilgilendirildi. Kaymakam Samet Serin, taşıma yapan firma yetkililerine uymaları gereken kurallar konusunda hatırlatmalarda bulunarak, ‘’2021-2022 eğitim öğretimdeki taşımacılıkta, servis araçlarının güvenliği, temizliği, öğrencilerimizin güvenliği ve Covid-19 tedbirleri hususunda hassas olacağımızı belirtmek istiyorum. Gerek İçişleri Bakanlığımızın gerek Millî Eğitim Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızın almış olduğu kararlar ve tedbirlere uymak suretiyle taşımacılık faaliyetlerini icra edeceğiz. Yapılacak denetimlerde alınan kararlara ve uygulanan tedbirlere uyulup uyulmadığı idarelerimiz tarafından hassasiyetle kontrol edilerek 2021-2022 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemini sağlıklı şekilde yürütülmesini el birliği ile sağlayacağız. Alınan sağlık tedbirleri çerçevesinde maske ve temizlik konuları ile araçlarımızın teknik donanımları ve emniyet kemeri kullanımı konusunda hassasiyetle uygulama yapacağız’’ dedi. Gerçekleştirilen bilgilendirmelerin ardından görüş ve önerilerinin alınmasıyla toplantı sona erdi. •Sümeyye İlhan•