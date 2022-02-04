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Hasar meydana geldi

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesinde, pazar yeri yanında bulunan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda hasar meydana geldi.

04 Şubat 2022 Cuma 00:51
Hasar meydana geldi

 Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda hasar meydana geldiğini ve ilk andan itibaren ilgili birimlerin gerekli incelemeleri, tespitleri ve işlemleri yaparak tutanak tuttuğunu bildirdi. Boğazlıyan Belediyesi olarak meydana gelen olumsuzluğun bir an önce giderilmesi için bu sürecin sonuna kadar takipçileri olacaklarını söyleyen Gökhan Coşar, ‘’Bu doğrultuda Yapım İşleri Genel Şartnamesine istinaden yapım işlerinde yüklenici ve alt yükleniciler, yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de 15 yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir” dedi. Coşar, herhangi bir can kaybının ve yaralanmaların olmadığını belirterek, ‘’Bizim açımızdan en sevindirici husus, herhangi bir can kaybının ve yaralanmaların olmamasıdır’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•

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