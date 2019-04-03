Hane ziyaretlerine devam

Yerel Yönetim Seçimleri nedeniyle hane ziyaretlerine bir süre ara veren Kaymakam Kılınç, hane ziyaretlerine ilçe merkezinden başladı. Kaymakam Deniz Kılınç, ilçe merkezindeki mahalleleri ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet ediyor, sorunlarını dinliyor. Kaymakam Kılınç, mahallede bir bölümü yıkılan konutta incelemelerde bulunup, bilgi aldı.

