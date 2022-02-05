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Hane ziyaretlerine devam

Yozgat’ın Çekerek İlçesine bağlı Özükavak belde belediyesi tarafından düzenlenen çat kapı hane ziyaretleri programları aralıksız devam ediyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 00:23
Hane ziyaretlerine devam

Belediye Başkanı Oğuz Ünal çat kapı hane ziyaretleri kapsamında her gün bir aileyi ziyaret ediyor. Ünal, her gün bir hanenin kapısını çalarak o ailenin misafir olur. Çat kapı hane ziyaretleri kapsamında Ünal Kamil Bayazıt’ın evini ziyaret eti. Ünal’ı, Kamil Bayazıt güler yüzüyle karşılayarak evinde ağırladı. Yapmış olduğu ziyarette samimiyetle karşılandığını ifade eden Ünal, “ Gönül ziyaretlerimizi aralıksız olarak devam ettiriyoruz. Bugünkü durağımız Kamil Bayazıt amcamızın haneyi ziyareti oldu. Dünya siyasetinde hiçbir zaman liderler olsun yöneticiler olsun düşman üretmek için yoktur, dost kazanmak için vardır. Ne kadar dost kazanırsanız o kadar güçlü olursunuz” dedi.

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