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Halka sıcak ekmek

Yozgat'ın Çekerek İlçesine bağlı Özükavak Beldesinde, Belediyeye ait fırında vatandaşlar için günlük sıcak ekmek çıkıyor.

21 Şubat 2022 Pazartesi 00:35
Halka sıcak ekmek

Tüm hizmetleri Özükavaklılar için yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Oğuz Ünal, ''Yapmış olduğumuz çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyoruz. Yapmış olduğumuz ger hizmet halkımızın mutluluğu için. Seçim çalışmalarımızda söz verdiğimiz gibi vatandaşlarımıza sıcak ekmek yedireceğiz'' dedi.
Durmak yok yola devam diyen Ünal, " Ödünç ekmek mide ağrıtır.  Ekmeğini katığına denk eden hiçbir zaman aç kalmaz.  Bu sebeble el malı ile de dost gönüllenmez  biz hem kasabamıza hemde belediyemizin öz kaynaklarıyla kurulan fırınımıza sahip çıkmak için bu adımı atıyoruz sizlere sıcak ekmek yedireceğimizi söylemiştik söz vermiştik" ifadelerini kullandı.

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