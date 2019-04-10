Halka açık toplantı

Toplantıda gündemdeki maddeler görüşülürken, salondan toplantının tamamı naklen yayınlandı. Bazı vatandaşlarında salondan takip ettiği meclis toplantısında, yöneltilen bazı sorular da Başkan Ekinci tarafından yanıtlandı. Ekinci, ‘’İlk meclis toplantımız yapılmış olup, alınan kararlar halk açık bir şekilde oylanmıştır. Adaletli ve şeffaf bir şekilde yapılan meclis toplantımız bundan sonra da hem canlı olarak hem de halka açık, isteyenin gelip birebir katılacağı durumda yapılacaktır’’ dedi.