HALK MESLEK EDiNiYOR

Özcan, bilgisayar işletmenliği, şiş ve tığ örücülüğü ile oyuncak bebek yapımı, 36-72 aylık oyun odası kursu, çini işlemesi, çinicilik, hijyen kurslarını ziyaret etti, kursiyerle bir süre sohbet etti. Şehit Mustafa Devrilmez Kütüphanesinde Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerle de sohbet eden Kaymakam Özcan, girecekleri üniversite sınavda başarılı olmaları için çalışmaları gerektiğini, elde edecekleri başarı ile eğitim başarısının da artacağına vurgu yaptı. Okuma yazma seferberliği projesi kapsamında devam eden ikinci aşama yoğunlaştırılmış temel düzey okuma yazma kursu sınıflarını da gezen Kaymakam Özcan, kursiyerlerin memnuniyetinin sevindirici olduğunu söyledi. Kaymakamımız Özcan, kadınlara yönelik açılan kursları önemsediğini ifade ederek, "Kadınların meslek edindiği, sosyalleştiği, kaynaşma ve dayanışmayı artığı bu kurslar bizim için çok önemli. Kursiyerlerimiz, bu kurslarda meslek öğrenerek evlerinde maddi kazanç sağlayabilecek" dedi.