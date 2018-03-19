Halk Günü etkinliği

Kaymakam Fatih Eroğlu başkanlığında gerçekleştirilen halk günü etkinliğinde, ilçe halkı sorunlarını anlattı. Kaymakam Eroğlu ve kurum amirleri halkın sorunlarını dinleyip, notlar aldı. Anlatılan konulardan yapılabilecekler üzerinde istişarelerde bulunuldu. Etkinlikte Kaymakam Eroğlu’na, İlçe Yazı İşleri Müdürü Adeviye Çetin, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Ali Sorgun, İlçe Müftüsü Mehmet Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kabal, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hasan Avanoğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Mühibe Yıldırım, İl Genel Meclisi üyesi Mustafa Duran eşlik etti.