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Halk Eğitim üretiyor

Yozgat il genelinde çalışmalarını yürüten Halk Eğitim merkezleri bünyesinde açılan kurslar ile özellikle kadınlar meslek sahibi yapılmaya devam ediliyor.

06 Ekim 2021 Çarşamba 00:39
Halk Eğitim üretiyor

 Kurslara katılan kadınların, meslek edinmeye çalışırken yaptıkları el emeği göz nuru ürünler ise göz kamaştırıyor. Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 2021/ 2022 eğitim öğretim yılı Hayat Boyu Öğrenme Kurul toplantısı yapıldı. Toplantıya başkanlık yapan Kaymakam Halil İbrahim Kazar, Halk Eğitim Merkezi kurslarını da gezip, bilgi aldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Veysel Koçak, toplantıda açılmış ve açılacak olan kurslar konusunda kurul üyelerini bilgilendirdi. Toplantıya Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, İlçe Millî Eğitim Müdürü Musa Öcal ile diğer Kurum Müdürleri katıldı.

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