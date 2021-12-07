HALK BiLiNÇLENDi!

Sorgun Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Ayşe Alan Akbaş, 6 yılı aşkın süredir faaliyette bulunduğu ‘Hayvan Hakları’ ile ilgili çalışmaların genel değerlendirmesini yaptı. ‘Yozgat ve genelinde ne gibi değişmeler oldu veya hala olmayı bekleyen gelişmeler nelerdir?’ sorusunu yönelten Akbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Yozgat il genelinde hayvanların, insanların gözü önünde, meskun mahalde belediye ekiplerince zehirleniyor veya ateşli silahla vurularak öldürüldüklerini, çevreden bu olaylara şahit olan halkın ise tepki vermediğini, veremediğini, insanlar belediyelerden korktuğunu veya ‘belediye kanunu uyguluyor’ düşüncesine sahip olduklarını aktardı. Akbaş, ‘’Oysaki 6 yıl önce de hayvan hakları kanunu vardı ve hiç bir belediyenin hayvanları öldürmeye, kötü muamelede bulunmaya hakkı yoktu. 6 yıllık süre zarfında şahit olduklarım ve bizzat arkadaşlarımla birlikte yaptığımız çalışmalar neticesinde Yozgat genelinde, insanların bu konuda büyük oranda bilinçlendiğini gördük. Hiç bir belediyenin elini kolunu sallayarak hayvan öldüremeyeceğini, böyle bir olaya şahit olan vatandaşın hemen tepki gösterdiğini ve derneklerle, kurumlarla iletişime geçtiğine şahit olduk’’ diye konuştu. Olumlu gelişmelerin yanında olumsuzlukların bazılarının devam ettiğini de bildiren Akbaş, insanların, ‘Hayvan Hakları’ konusunda bilinçlenmesi sonucunda, belediyelerin de yöntem değiştirdiklerini, daha önce alenen yaptıklarını şimdi gizli yaptıklarına vurgu yaptı. Akbaş, ‘’Bazı belediyelerin gece geç vakitlerde hayvanları toplayıp dağa, ormana, ıssız alanlara ya da başka bir yerleşim birimine atılmasının henüz önüne geçilememiştir. Gerek Valilik makamının sürekli belediyeleri uyarması, gerek kaymakamların elindeki imkanları kullanması maalesef bazı belediyelerin bu tutumunu ortadan kaldıramamıştır. Özellikle kısırlaştırma yapmayan, sokak hayvanın sayısını kısırlaştırma yaparak kontrol altına almayan belediyeler, sokak hayvanı sayısı çoğaldıkça ve halk şikayet ettikçe hayvanları gizlice toplayıp atmaya devam etmektedir.Lütfen, sokaktaki köpeklerin çokluğunu şikayet etmeden önce, belediyeler bu konuda üzerine düşeni yapıyor mu önce onu ölçüp biçelim’’ ifadelerini kullandı.