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Halıköy’e spor tesisi

KADIŞEHRİ ilçesinin Halıköy Beldesi’nde öngörülen spor tesislerinin inşaatı devam ediyor.

Halıköy’e spor tesisi

KADIŞEHRİ ilçesinin Halıköy Beldesi’nde öngörülen spor tesislerinin inşaatı devam ediyor.

27 Aralık 2017 Çarşamba 07:00
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Halıköy’e spor tesisi

Belediye Başkanı Zeki Şimşek, gençlere vermiş oldukları sözü yerine getirmek üzere çalışmalara başladıklarını söyledi. Şimşek, ‘’Kapalı Sentetik çim yüzeyli futbol sahası, soyunma odaları, basketbol ve voleybol sahası projesi inşaatımız devam ediyor. Tesislerin yapılacağı alanda hafriyat çalışmalarının tamamlanmasının ardından inşaat çalışmalarına hemen başlandı. Çalışmalar kar kış demeden devam ediyor. Tesislerimizi önümüzdeki yıl içerisinde tamamlayarak, hizmete sunmak istiyoruz’’ dedi.

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