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Güvenli Eğitim

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesinde, Kaymakam Fatih Topuz başkanlığında Okul Güvenliği Toplantısı yapıldı.

09 Şubat 2022 Çarşamba 00:35
Güvenli Eğitim

Akdağmadeni Belediye Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya İlçe Jandarma Bölük Komutanı Tarık Lök, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kundakçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, İlçe Sağlık Müdürü Raşit Göleli, şube ve okul müdürleri katıldı. Yapılan Okul Güvenlik Toplantısında alınması gereken tedbirler hakkında bilgi alış verişi yapıldı. Toplantıda, uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile mücadele, öğrencilerin okul servisleri ile güvenli bir şekilde taşınması, son zamanlarda artan vaka sayılarını göz önünde bulundurarak gereken tedbirlerin alınması, hijyen kurallarına gereken hassasiyetin gösterilmesi konuları değerlendirildi. Kaymakam Topuz, okulların ve çevresinin daha güvenli hale getirilmesi gerektiğini belirterek, kurumların koordineli bir şekilde çalışması gerektiğini söyledi. Eğitim-öğretim döneminde yaşanan trafik yoğunluğunda, okul servislerinin denetlenmesinin önemli olduğunu dile getiren Kaymakam Topuz, ‘’Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenli bir şekilde eğitim-öğretimlerini tamamlaması konusunda hepimize önemli görevler düşmektedir. Tüm kurumlarımızın bu doğrultuda gereken hassasiyeti göstermesini önemle rica ediyorum’’ dedi. •Sümeyye İlhan•

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