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Güvenilir enerji projesi

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında, enerjinin verimliliği konusunda farkındalık çalışması yapılacak.

27 Eylül 2021 Pazartesi 00:17
Güvenilir enerji projesi

 Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek öncülüğünde hazırlanan ‘Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma’ isimli projesi KOP tarafından da uygun bulundu. 225 bin lira mali destek almaya hak kazanan proje kapsamında, enerjiye olan ihtiyacın sürekli arttığı, buna karşılık enerji kaynaklarının gittikçe azaldığı günümüz dünyasında, bütün enerji kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması amacı ile öğrenim çağındaki öğrenciler ile toplum genelinde enerji bilinci oluşturmasına yönelik çalışmalar yapılacak. KOP Enerji Merkezi Projesi, Enerji Verimliliği Pilot Uygulama ve Araştırma Projesini de kapsayan Enerji Verimliliği ile ilgili protokol imzalandı. 

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